عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد إنهائها كورونا.. الصين تسجل 41 إصابة و7 وفيات

السبت 21 مارس 2020

متابعات الخليج 365

بعد أن تمت السيطرة على فيروس كورونا في الصين، عادت اليوم السبت بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 41 حالة إصابة جديدة ليزداد عدد ضحايا الفيروس هناك مرة أخري.



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جاء ذلك في نبأ عاجل، أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل