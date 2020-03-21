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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد إنهائها كورونا.. الصين تسجل 41 إصابة و7 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد إنهائها كورونا.. الصين تسجل 41 إصابة و7 وفيات
السبت 21 مارس 2020
متابعات الخليج 365
بعد أن تمت السيطرة على فيروس كورونا في الصين، عادت اليوم السبت بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 41 حالة إصابة جديدة ليزداد عدد ضحايا الفيروس هناك مرة أخري.
جاء ذلك في نبأ عاجل، أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل
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