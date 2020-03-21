شكرا لقرائتكم رغم كورونا والدعوات الأممية.. تجدد القتال جنوب طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجددت الاشتباكات العنيفة، مساء الجمعة، بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق في عدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، رغم الدعوات الأممية بوقف القتال وتوحيد الجهود لمواجهة تحدي فيروس كورونا.

واندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة في محاور عين زارة والمطار وصلاح الدين والمشروع جنوب طرابلس، حيث أكدت الكتيبة 14 التابعة للجيش الليبي،أإن قواتها تتقدم في محوري عين زارة وطريق المطار، تمهيداً لاقتحام محاور أخرى.

إلى ذلك تحدث شهود عيان في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمدفعية بين الحين والآخر، في الأحياء الجنوبية للعاصمة، كما أشار آخرون إلى تحليق مكثف لطيران الجيش في الأجواء القريبة من مطار معيتيقة.

ويتعارض هذا الوضع الميداني، مع دعوة وجهتها الأمم المتحدة و9 دول أجنبية، الثلاثاء الماضي، إلى أطراف الصراع في ليبيا، لوقف القتال، من أجل السماج للسلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تهديد كورونا.