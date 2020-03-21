شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو حامد: لا مجال لوضع المواطنين أمام خيار الذهاب للمساجد من عدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن وزارة الأوقاف عليها إصدار قرار لوقف صلوات الجماعة وصلاة الجمعة فى المساجد، للحفاظ على حياة المصريين من انتشار عدوى فيروس كورونا، رافضًا أى دعوى تتحدث عن ترك الخيار للمواطن إذا ما كان يريد الذهاب للصلاة من عدمه والاستناد لحجة إباحة الصلاة بالمنازل.

وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أنه لا يمكن الاكتفاء بذلك بل لابد من غلق المساجد وتعليق الصلاة بها حماية للنفس البشرية، قائلاً "الاختيار للناس الكلام دا يتقال لما يكون الضرر هيكون محصور فى حدود الشخص لكن لما يبقى الضرر والخطر العام كان يجب عليهم أن يحرموا التجمعات الدينية لأى سبب مش يخيروا الناس والله حرام".

واعتبر "أبو حامد"، أنه كما جاءت مقولة لن تموت نفس حتى تستوفى أجلها" فقد جاءت مقولة أيضًا "ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة"، لافتًا إلى أنه مقارنة بالقرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية لحصار الفيروس وخطورته، لابد من تعليق الصلاة فى المساجد، قائلاً "ربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

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وأوضح، أنه لا داعى لخلق مزايدات فى التوقيت الحالى ومدى الحرمانية من عدمه، ولكن ماليزيا أعلنت وجود 190 إصابة جديدة نتيجة تجمع لديهم ولا داعى لخلق مبرر لاستمرار التجمعات الدينية فى ذلك .

وكانت قد أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا الخميس، تحسم فيه الجدل حول التساؤلات عن أداء صلاة الجمعة فى المسجد، وأوضحت بالبيان أنه لا حرج فى الأخذ برخصة أداء صلاة الجمعة بالمنزل ظهرًا.

وقال الدكتور أحمد القاضى، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه حتى الآن لم تأمر وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد أو منع صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أنه إذا تم اكتشاف ما يدعو إلى منع صلاة الجمعة ستقوم الوزارة بذلك.

وأضاف القاضى، أنه فى حالة إصابة عدد من المصلين بنزلات البرد عليهم عدم الذهاب إلى المسجد كأجراء وقائى وحماية للجميع.