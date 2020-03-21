شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان": تلقينا 1200 اقتراح برغبة و250 شكوى خلال فبراير ومارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة أحيل إليها خلال شهرى فبراير ومارس، عدد 1200 اقتراح برغبة مقدمة من النواب وموجهة للحكومة بشأن خدمات وطلبات متعلقة باحتياجات المواطنين، ناقشت اللجنة منها أكثر من 500 اقتراح.

وأوضح "العادلى"، لـ"الخليج 365"، أن هذه الاقتراحات برغبة تتعلق بنقص بعض الخدمات واستكمال مشروعات فى المحافظات والمراكز والقرى، مثل توصيل الغاز الطبيعى، والصرف الصحى، واستكمال مشروعات تنفيذ أو إحلال محطات مياه الشرب، كما تتعلق بمشكلات واحتياجات مكاتب البريد والشهر العقارى، وإنشاء وتطوير مسشتفيات ومدارس، وإنشاء مجمعات خدمية حكومية، والطرق والكبارى، وغيرها من الطلبات.

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كما أكد النائب همام العادلى، أن اللجنة تلقت أكثر من 250 شكوى من المواطنين خلال شهرى فبراير ومارس، وتقوم اللجنة بدورها بفحص هذه الشكاوى وإحالتها إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والرد عليها، والعمل على حلها فى حالة ما إذا كانت الشكوى جدية وليست كيدية أو غير موثقة بأدلة تؤكد صحتها.

وأضاف "العادلى"، أن أغلب الشكاوى تتعلق بمشكلات عامة وخدمية، مثل مشكلة الصرف الصحى وعدم توصيله فى العديد من القرى، ومشكلات بشأن فواتير الكهرباء والمياه، ومطالب بمواجهة جشع التجار الذين يرفعون أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، وشكاوى من انتشار أكوام القمامة فى الشوارع والميادين، وشكاوى من المعاملة السيئة من بعض الموظفين فى المحليات مع المواطنين بسبب بيروقراطية وروتين تتسبب فى تعطل قضاء مصالح المواطنين، وغيرها من الشكاوى.

ولفت "العادلى"، إلى أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحيلها للجنة بصفتها المختصة بفحص ودراسة شكاوى المواطنين وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واللجنة تقوم بدورها بإحالة الشكاوى للحكومة لتوجيه الوزارات والمصالح الحكومية المعنية، لدراستها وفحصها والرد عليها، مؤكدًا أنه فى حال التأكد من عدم جدية الشكوى أو كيديتها أما فى حالة صحتها فيتم العمل على إزالة أسبابها.