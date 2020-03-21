إسرائيل تسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
سجلت إسرائيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بعد وفاة مسن عمره 88 عامًا في مستشفى "شير زيديك" بالقدس ليل الجمعة، حسبما أفاد تقرير إخباري.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل"، نقلا عن المستشفى أن المريض دخل المستشفى في "حالة خطيرة للغاية" وكان يعاني من عدة أمراض أخرى.
وقال المستشفى إن حالة المريض تدهورت بسرعة على الرغم من العلاج المكثف الذي تضمن الإنعاش من قصور في القلب.
وأفاد التقرير، نقلا عن وزارة الصحة، بأن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى الآن أصبح 705 حالات.
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