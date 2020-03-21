​"مدرسة افتراضية".. خطوات تشغيل المنصة الإلكترونية للتواصل بين المعلم والطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تشغيل المنصة الإلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين "أونلاين"، عقب تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وقالت الوزارة، إن المنصة الإلكترونية منصة تعليمية مجانية تعمل باستخدام الموبايل أو التابلت أو أجهزة الكمبيوتر، تنقل المدرسة من شكلها المعروف "مباني وفصول وغرف أنشطة" إلى مدرسة افتراضية تستطيع الدخول إليها من أي مكان، وفي أي وقت.

وينشر "الخليج 365" بالخطوات كيفية انضمام الطلاب إلى المنصة الإلكترونية:

- من خلال الموبايل تحميل برنامج "edmodo" من "بلاي ستور" أو تحميله من "آب ستور" أو الدخول علي الموقع www.edomo.com.

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- التسجيل في البرنامج كطالب.

- لا تقوم بتعبئة النموذج وقم بالضغط على "اضغط هنا" للدخول.

- سجل بالإيميل الخاص بك بالضغط على "sign in with google".

- الضغط على my classes ثم الضغط على الدائرة الصفراء ذات العلامة "+" وكتابة كود الصف أو المادة.