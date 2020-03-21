محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين، مساء الجمعة، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 158 إصابة.
وذكرت الوزارة في بيان، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج، أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في غضون الاربع والعشرين ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند ثلاث وفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرجنتين: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 158 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.