الأرجنتين: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 158

محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين، مساء الجمعة، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 158 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج، أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في غضون الاربع والعشرين ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند ثلاث وفيات.