إصابة أحد أعضاء الإدارة الأمريكية بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أكد مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء الجمعة إصابة أحد العاملين في فريقه بفيروس كورونا.

وقالت كاتيا ميلر المتحدثة باسم بنس، إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه بنس "لم يتصلا اتصالا مباشرا مع الفرد المصاب" دون تحديد اسمه.

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وتابعت "ميلر": "يتم تعقب الأشخاص الذي اتصل بهم الفرد وفقا" لتوجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأثبتت الفحوصات عدم إصابة ترامب بالفيروس، وخضع ترامب للفحص في وقت متأخر مساء الجمعة بعدما تلقى أسئلة من صحفيين بشأن تعامله مع أشخاص مصابين بالفيروس أو هناك مخاوف من إصابتهم بالفيروس.

وقال بنس في وقت سابق إنه لم يخضع للفحص الخاص بفيروس كورونا.