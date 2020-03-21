بين 3.5 و5.9.. هزات أرضية في اليونان وإيطاليا ترعب السكان

سجلت السطات اليونانية، أولى ساعات صباح اليوم السبت، زلزالاً بقوة 5.9 وعمق 13 كم في باراميثيا.

وتم تصنيف هذه الواقعة، وفق مقياس ريختر، أنها زلزال “معتدل”، من الممكن أن يسبب أضراراً هيكلية خطيرة للمباني سيئة البناء في مناطق محدودة، وأضرار طفيفة في المباني التي بنيت بمعايير حديثة لمكافحة الزلازل، حسب موقع iLMeteo.it اليوناني.

وفي الساعات الأخيرة من الليلة الماضية تم تسجيل، هزة أرضية قوية في مقاطعة لاكويلا، 17 كم من روما، بقوة 3.5 على عمق 10 كيلومترات فقط، في العاصمة، وفي العديد من المناطق وسط إيطاليا، ما أثار خوفاً كبيراً بين السكان.

