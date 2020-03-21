الارشيف / اخبار العالم

السعودية تقبض على أصحاب الصور المسيئة للدين

0 نشر
متابعات اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقبض على أصحاب الصور المسيئة للدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تقبض على أصحاب الصور المسيئة للدين

السبت 21 مارس 2020

السعودية تقبض على أصحاب الصور المسيئة للدين

متابعات الخليج 365

أعلن الرائد محمد الغامدي، المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، القبض على الشاب سعودي والفتاتين اليمنيتين، الذين استهزئوا بالشعائر الدينية الأسلامية، في جدة.

 

Advertisements

 

وكما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في بيان لها منذ قليل، أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية المشاركين في الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

7c5998a443.jpg

 

 

وأوضحت أن المواطن السعودي في العقد الثالث من العمر، وأن الفتاة من الجنسية اليمنية وفي العقد الثاني من عمرها، ومن قامت بتصويرهما ونشر الصور، من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من عمرها أيضاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تقبض على أصحاب الصور المسيئة للدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا