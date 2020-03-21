عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تقبض على أصحاب الصور المسيئة للدين

السبت 21 مارس 2020

متابعات الخليج 365

أعلن الرائد محمد الغامدي، المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، القبض على الشاب سعودي والفتاتين اليمنيتين، الذين استهزئوا بالشعائر الدينية الأسلامية، في جدة.



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وكما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في بيان لها منذ قليل، أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية المشاركين في الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن المواطن السعودي في العقد الثالث من العمر، وأن الفتاة من الجنسية اليمنية وفي العقد الثاني من عمرها، ومن قامت بتصويرهما ونشر الصور، من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من عمرها أيضاً.