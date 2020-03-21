- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تقبض على أصحاب الصور المسيئة للدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تقبض على أصحاب الصور المسيئة للدين
السبت 21 مارس 2020
متابعات الخليج 365
أعلن الرائد محمد الغامدي، المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، القبض على الشاب سعودي والفتاتين اليمنيتين، الذين استهزئوا بالشعائر الدينية الأسلامية، في جدة.
وكما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في بيان لها منذ قليل، أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية المشاركين في الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن المواطن السعودي في العقد الثالث من العمر، وأن الفتاة من الجنسية اليمنية وفي العقد الثاني من عمرها، ومن قامت بتصويرهما ونشر الصور، من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من عمرها أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تقبض على أصحاب الصور المسيئة للدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.