المصريون يطالبون الحكومة بتطبيق حظر التجول لمواجهة «فيروس كورونا».. ويدشنون هاشتاج يتصدر تويتر

دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #حظر_تجول_إجباري_ينقذنا، حيث طالبوا فيه الحكومة بتطبيق حظر التجول لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وخلال ساعات، تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة، ووصلت عدد المشاركات فيه إلى أكثر من 82 ألف تغريدة.

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يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قراراً الخميس الماضي ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية المولات التجارية.

وفي مادته الثانية، أشار القرار إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

والخميس الماضي، سجلت مصر 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي لـ256 إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما ارتفعت الوفيات إلى 7 بعد تسجيل وفاة مواطن في الجيزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوفد".