«كورونا» يقترب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ذكرت وسائل إعلامية أنه قد تم الإعلان عن إصابة أحد موظفي مكتب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة رويترز عن كاتي ميلر، المتحدثة باسم مكتب نائب الرئيس الأمريكي، حيث قالت إن نتيجة اختبار فيروس كورونا أجراها أحد أعضاء المكتب جائت إيجابية.

وأكدت ميلر، في بيان، إنه لم يكن للرئيس دونالد ترامب، ولا لنائبه أي احتكاك بالموظف المصاب.

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وأشارت المتحدثة إلى أن بنس أحيط علماً بنتيجة اختبار الموظف، الذي لم تكشف عن اسمه.

ويترأس بنس خلية في البيت الأبيض معنية بمواجهة فيروس كورونا.

والخميس الماضي، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه تحدث مع الشركات الصغيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية التى توظف ما يقرب من نصف القوى العاملة، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات الأكثر مكافحة فى التاريخ لفيروس كورونا القاتل، وأنه سيتم تقديم الإغاثة السريعة للأعمال والعمال.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "نعمل مجتمعين بأقصى طاقة لاحتواء (العدو الخفي)، وندرس منح الموظفين إجازات مدفوعة، فى إطار إجراءات التصدى لفيروس كورونا".