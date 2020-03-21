عاجل.. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا بالمغرب.. الحصيلة: 86 حالة

أعلنت وزارة الصحة، على بوابتها الرسمية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma” أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كوفيد-19 بالمملكة، إلى بعد منتصف الليلة الجمعة السبت بنصف ساعة، إلى 86 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 385 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى ثلاثة.

وكانت الوزارة قد أعلنت تماثل مواطنة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.