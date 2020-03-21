كورونا.. توقيف 6 أشخاص للاشتباه في تورطهم في بث وتوزيع أخبار زائفة

مواصلة للأبحاث والتحريات الرامية لرصد ومكافحة المحتويات الرقمية الزائفة المرتبطة بوباء كورونا المستجد “كوفيد – 19″، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من مدن فاس وإنزكان وأزيلال وابن جرير وواد زم، مساء أمس الخميس ونهار اليوم الجمعة، من توقيف ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في بث وتوزيع أخبار زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين الناس.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الخلية المركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة حول وباء كورونا المستجد كانت قد رصدت محتويات رقمية زائفة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومتداولة بشكل مكثف عبر تطبيقات التراسل الفوري، يزعم بعضها تسجيل حالات إصابة وهمية بوباء كوفيد-19، فيما تكذب تدوينات أخرى تسجيل حالات للإصابة بهذا الوباء.

وتحرض محتويات أخرى، على الامتناع عن تنفيذ توصيات الوقاية لمنع تفشي الوباء، وهو ما استدعى فتح أبحاث قضائية والقيام بخبرات تقنية دقيقة مكنت من تشخيص هويات المتورطين في إعداد ونشر وبث تلك المحتويات الزائفة، يقال البلاغ.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع ثلاثة أشخاص من بين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع ثلاثة أشخاص آخرين لأبحاث تمهيدية في انتظار تقديمهم في حالة سراح أمام النيابة العامة التي أشرفت على أطوار البحث القضائي.

وشددت المديرية على أن مصالح الأمن ستواصل تفعيل آليات الرصد المعلوماتي لضبط كل المحتويات الرقمية التي تنشر أخبارا زائفة حول وباء كورونا المستجد، والتي من شأنها المساس بالشعور بالأمن لدى عموم المواطنات والمواطنين، أو تمس بمرتكزات النظام العام.