عاجل.. توقيف حركة حافلات نقل المسافرين بين المدن ابتداء من الثلاثاء المقبل- وثيقة

كشفت مراسلة لوزير الداخلية، وجهها اليوم الجمعة، إلى الولاة والعمال، عن توقيف حركة حافلات نقل المسافرين بين المدن ابتداء من الساعات الأولى ليوم الثلاثاء المقبل.

وأكد وزير الداخلية للولاة والعمال، على أن الحافلات يجب أن تضع في حسبانها، أن حركة نقل المسافرين ستتوقف عند منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء المقبلة، مؤكدة على توقيف بيع التذاكر لأي رحلة بعد ذلك.

وشددت المراسلة، على أن شركات نقل المسافرين، يجب أن تترك مركباتها وسائقيها على استعداد لأي طارئ، وذلك رهن إشارة الولاة والعمال.

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وكانت وزارة الداخلية، قالت ليلة أمس، إنه حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية “لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة”.