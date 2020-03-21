شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تختم أسوأ أسبوع للمؤشرات منذ 2008 وتغلق على انخفاض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:01 صباحًا, 21 مارس 2020 م المناطق - الرياض ختمت الأسهم الأمريكية أسوأ أسابيع منذ أكتوبر 2008، بتراجع أكثر من أربعة بالمئة للمؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة مع فرض نيويورك وكاليفورنيا وبعض الولايات الأمريكية قيودا صارمة لكي يلازم الناس منازلهم في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 913.21 نقطة بما يعادل 4.55 % إلى 19173.98 نقطة، وفقد ستاندرد آند بورز 104.51 نقطة أو 4.34 % ليسجل 2304.88 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 271.06 نقطة أو 3.79 % إلى 6879.52 نقطة.

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