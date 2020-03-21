شركات الطيران في الشرق الأوسط تعاني أزمة سيولة .. و800 ألف وظيفة مهددة

المناطق - الرياض

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أمس، من أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، وأن مئات الآلاف من الوظائف مهددة، بسبب تفشي فيروس كورونا، وحث الحكومات على تقديم المساعدة.

وبحسب “رويترز”، أدى انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص على مستوى العالم، لتحذير كثير من شركات الطيران أنها قد لا تنجو من الأزمة.

وأوضح محمد البكري نائب رئيس “إياتا” لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، أنه حتى أقصى قدر من خفض التكاليف، يتجاوزه هبوط الإيرادات، و”التداعيات ليست كأي مما شهدناه من قبل. نواجه صعوبات ونعاني وننزف”.

وأضاف، أن أكثر من 800 ألف وظيفة مهددة بشكل مباشر في عشر دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحسب “إياتا”، وهي المنظمة الأكبر في القطاع، فإن التفشي كلف شركات الطيران في الشرق الأوسط 7.2 مليار دولار من الإيرادات حتى 11 مارس، مع إلغاء 16 ألف رحلة منذ يناير.