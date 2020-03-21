شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل البطالة في تركيا 13.7% في 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:24 صباحًا, 21 مارس 2020 م المناطق - الرياض أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7 % بنهاية 2019، ارتفاعا من 11 % قبل عام.

وقال معهد الإحصاء التركي في وقت سابق من الشهر إن معدل البطالة زاد إلى 13.7 % في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني ويناير كانون الثاني من 13.3 % قبل شهر.

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