شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدين إحراق الحوثيين 160 طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

اتهمت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، ميليشيات الحوثيين بإحراق 160 طنًا من القمح، مساعدات إنسانية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

» جريمة إنسانية

وقال وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح في بيان: إن «الحوثيين لم يكتفوا بالحصار، الذي يفرضونه على محافظة تعز منذ أكثر من 4 أعوام في جريمة إنسانية ترقى لجريمة حرب، بل زادوا على ذلك بإحراق المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان المحافظة».

واعتبر الوزير فتح ذلك «انتهاكاً جسيماً يضاف إلى قائمة الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الحوثيون بحق العملية الإغاثية»، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وطالب فتح منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي بـ«تحريك ملف جرائم الحوثيين بحق الأعمال الإنسانية أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن؛ للضغط على الحوثيين لوقف كافة الانتهاكات الإنسانية، واتخاذ إجراءات كفيلة بعدم التعرض لها مستقبلاً».

ودعا وزير الإدارة المحلية اليمني برنامج الأغذية العالمي إلى «إيضاح جرائم الحوثيين بحق الأعمال الإغاثية للرأي العام المحلي والدولي وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وإدانتها بشكل واضح وصريح».

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وجدد «التأكيد على استمرار الحكومة في تقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات الإنسانية؛ لتنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية في اليمن».

» دعوة أممية

من جانبه، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفثس، الأطراف اليمنية إلى التركيز على ضمان ألّا يواجه السكان المدنيون مخاطر أعظم، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، بدلاً من محاربة بعضهم البعض.

وقال في بيان له، أمس الأول: «نتابع بقلق بالغ الحملة العسكرية المستمرة في الجوف ومأرب والخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون نتيجة لتلك الحملة، وأثرها السلبي على فرص السلام وآفاقه».

وأوضح البيان أنه منذ بدء هذا التصعيد العسكري الأخير في كانون يناير، دعا المبعوث الخاص الأطراف اليمنية باستمرار وبشكل متكرر إلى ضبط النفس علنًا وفي اللقاءات الخاصة، مشيرا إلى أنه قام بإشراك الأطراف في نقاشات حول تبني آلية علنية خاضعة للمساءلة لخفض التصعيد على مستوى البلاد، واتخاذ إجراءات اقتصادية وإنسانية ملموسة لتخفيف معاناة الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف.