شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يقترب من السيطرة على العاصمة طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

قال السياسي الليبي رضوان الفيتوري: إن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اقتربت بقوة من السيطرة على العاصمة طرابلس.

» سقوط مرتزقة

وأكد في تصريحاته لـ«اليوم» على أن الضربات القوية التي وجهها الجيش الليبي لميليشيات حكومة الوفاق المدعومة بالمرتزقة وعناصر الجماعات الإرهابية والمتطرفة، التي يدفع بها الرئيس التركي أردوغان للاستمرار في إشعال الحرب في ليبيا أدت أمس الجمعة، إلى سقوط المئات من المرتزقة في محور«عين زارة» ما بين قتيل وجريح، كما تسببت في فقد قوات حكومة الوفاق سيطرتها على هذا المحور.

كانت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أعلنت عن مقتل عدد كبير من قيادات وعناصر ميليشيات طرابلس، إثر ضربات مدفعية الجيش في «عين زارة» وطريق المطار جنوب العاصمة.

» خطف ضباط

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يأتي هذا فيما بدأت ميليشيات طرابلس في خطف ضباط من قوات الجيش الوطني الليبي؛ لمحاولة زعزعة الثقة في نفوس الليبيين بشأن إمكانية الجيش في تحرير الأراضي الليبية من اعتداء الإرهابيين.

وأوعز فايز السراج رئيس حكومة الوفاق لمجموعة إرهابية تدعى «علي بوزريبة» بقيادة الإرهابي «الفار»؛ لخطف ضباط وجنود في مدينة «الزاوية»، علما أن الأخير مطلوب لدى النائب العام الليبي؛ لاتهامه في قضية تسهيل إدخال عناصر من تنظيم داعش الإرهابي إلى مدينة مصراتة.

بدروه، أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري القضاء على عناصر إرهابية، وتدمير عدد من مواقعها ومخازن للأسلحة والذخيرة تابعة للميليشيات المسلحة، مؤكدا استمرار قوات الجيش في معركتها لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهابيين والمتطرفين والمرتزقة.

من جهتها، دعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي المواطنين الليبيين، التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية المكلفة، والالتزام بتوقيت حظر التجول المقرر بالمدن والمناطق الليبية، بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من القيادة العامة للوقاية من وباء كورونا.