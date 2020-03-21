شكرا لقرائتكم خبر عن خياران أمام رئيس وزراء العراق المكلف عدنان الزرفي والان نبدء بالتفاصيل

كشف تقرير إخباري، أن هناك خيارين أمام رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، فيما أشار إلى أن هناك حراكا سياسيا واسعا بعد تكليفه.

» حراك رافض

وجاء في التقرير وفقا لـ«السومرية نيوز»، أن «هناك حراكا من القوى السياسية الرافضة لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة».

وأضاف: إن «ذلك يدفع بالزرفي إلى مواجهة خيارين إما الاعتذار عن التكليف، أو تركه يواجه مصير محمد توفيق علاوي في البرلمان، الذي لم يُكمل نصابه للتصويت على حكومته بسبب رفض كتل سياسية له».

وتوقع التقرير أن «تنتج تغييرات في مواقف الكتل السياسية منه»، مشيرا إلى أن «إسقاط التكليف أو عدم تمريره يعني بقاء الوضع لشهر أو اثنين بلا حكومة». يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف الثلاثاء الماضي، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.

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» أوراق الزرفي

ويرى الإعلامي العراقي مقداد الحميدان في حديث لـ«اليوم» أن الاعتراض السياسي على آلية اختيار عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة المؤقتة، يشوبه عدة خلافات، منها إذابة قضية الكتلة الأكبر التي كانت أساس الخلاف في الأيام الماضية، وحدث ذلك قبل يومين في اجتماع عقد للكتل والقوى الشيعية، التي رفضت رفضاً قاطعاً تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء، مؤكداً أن ذلك يجعل أسهم الزرفي تتراجع.

وشكك الحميدان أن يتم تمريره بالبرلمان في قادم الأيام، وذكر أن المجتمعين هم نوري المالكي وعمار الحكيم وفالح الفياض وهادي العامري، وهم أكبر القوى الشيعية.

وزاد: إن المؤيد للزرفي هم كتلة سائرون وتحالف القوى السني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وبعض النواب المتفرقين، مما يسهم في تراجع تمريره.

وبالحديث عن موقف الشارع العراقي، أوضح الحميدان أنه منقسم بين مؤيد ورافض له، فساحات التظاهرات رفضت بشكل واضح وعلني، والبعض الآخر يؤيده لأن القوى الشيعية ترفضه، ولتضامنه مع المتظاهرين. ولفت إلى أن خطاب الزرفي للشارع العراقي، جعل له قبولاً، خصوصاً عندما تحدث عن انفلات السلاح وحصره بيد الدولة.