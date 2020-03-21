كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قبالة الساحل الشرقي ‎‎

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، السبت، أن جارته الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد سقط في البحر، قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.



وقالت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن قيادة الأركان المشتركة بالجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قبالة الساحل الشرقي ‎‎

وفي مطلع الشهر الجاري، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق، وذلك بعد أسابيع على إعلان بيونج يانج أنها أنهت الوقف الاختياريّ لتجارب الأسلحة الباليستية بعيدة المدى.

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تنديد دولي

عقب التجارب الصاروخية لبيونج يانج مطلع الشهر الجاري، نددت 5 دول أوروبية بتلك الخطوة.

وأعربت بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك عن "قلقها العميق" إزاء إطلاق الصواريخ في الأول من مارس/آذار الجاري.

ومنذ مايو/أيار 2019 أجرت بيونج يانج 14 تجربة لصواريخ باليستية. وقالت الدول الخمس "ندين مثل هذه الأعمال المستفزة"، التي "تقوّض الاستقرار والأمن الإقليمي وكذلك الأمن والسلام الدوليين".

ونددت الدول الأوروبية الخمس بـ"انتهاك واضح" لقرارات الأمم المتحدة.

واعتبر الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن الدولي بعد اجتماع مغلق، بطلب من برلين وباريس ولندن، أنه "من الضروري أن يضمن مجلس الأمن التطبيق الكامل لقراراته، وأن تبقى عقوباته مفروضة".