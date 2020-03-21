شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كأس العالم القطري مصاب بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وسائل الأعلام عن إصابة عدد من العاملين بمشروعات كأس العالم في قطر بفيروس كورونا، وورد ذلك في تغريدة على صفحات موقع التواصل "تويتر" الخاص بقناة العربية، منذ قليل.



ورغم ذلك رفضت قطر، تجهيز مستشفى طبي لعلاج العمالة المصابة بكورونا، بناء على تعليمات المنظمات العالمية، وذلك حسبما ذكرت قناة العربية على تويتر الخاص بها.

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