شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إيطاليا بدأت باستخدام العلاج الفعال لـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. إيطاليا بدأت باستخدام العلاج الفعال لـكورونا السبت 21 مارس 2020 متابعات الخليج 365 نقلت قناة العربية علي صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعية "فيس بوك_ تويتر" منذ قليل، أنباء عن بداية إستخدام إيطاليا للعلاج الصحيح والفعال لفيروس كورونا.

Advertisements وقالت في تغريدة: " أنباء عن تجريب وثبوت فاعلية علاج لكورونا في إيطاليا" ونقلت خبر عاجل على فيس بوك وتقول: "إيطاليا تبدأ باستخدام علاج لكورونا"

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