سلطات كوبا تغلق حدودها أمام غير المقيمين للحد من انتشار كورونا

أعلنت السلطات في كوبا عن إغلاق حدودها أمام غير المقيمين في إطار الحد من انتشار كورونا المستجد،
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة فى كوبا في وقت سابق تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وأوضحت وزارة الصحة الكوبية أن حالة الوفاة تعود لشخص إيطالى 61 عاما، كان يعانى من الربو، كما وأنها سجلت العديد من حالات الإصابة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت فيروس كورونا بالوباء العالمي وحثت الدول على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الفيروس بشكل أكبر في العالم.
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