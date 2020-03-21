البنتاغون: إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ فرط صوتي

أعلنت ​وزارة الدفاع الاميركية​ عن "إجراء عملية اختبار ناجحة لإطلاق ​صاروخ​ فرط صوتي في ​هاواي​"، مشيراً الى ان "​البحرية الأميركية​، نفذت عملية الاطلاق بالتعاون مع وحدات أخرى من ​الجيش الأميركي​، لصاروخ حمل الرمز (C-HGB) وانطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت إلى نقطة ارتطام محددة لم يعلن عنها".

هذا واعترف البنتاغون عدة مرات، بأن الولايات المتحدة قد تخلفت عن روسيا والصين في الأسلحة فرط الصوتية، وفي 7 كانون الاول الماضي أشار وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إلى أن "بلاده باتت في هذا المجال تمارس اللحاق بالركب".