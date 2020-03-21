البنتاغون: إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ فرط صوتي

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية عن "إجراء عملية اختبار ناجحة لإطلاق صاروخ فرط صوتي في هاواي"، مشيراً الى ان "البحرية الأميركية، نفذت عملية الاطلاق بالتعاون مع وحدات أخرى من الجيش الأميركي، لصاروخ حمل الرمز (C-HGB) وانطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت إلى نقطة ارتطام محددة لم يعلن عنها".
هذا واعترف البنتاغون عدة مرات، بأن الولايات المتحدة قد تخلفت عن روسيا والصين في الأسلحة فرط الصوتية، وفي 7 كانون الاول الماضي أشار وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إلى أن "بلاده باتت في هذا المجال تمارس اللحاق بالركب".
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