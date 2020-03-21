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المحكمة العليا في كينيا تعقد جلسات استماع بالهواء الطلق للحد من كورونا

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استمع قضاة يرتدون قفازات إلى طلبات بالإفراج عن متهمين بكفالة، في وقت عقدت فيه المحكمة العليا في ​كينيا​ جلسات استماع خارج المبنى للحد من انتشار ​فيروس ​.

وأشار المحامي بالمحكمة العليا هام لاجات، الذي تقدم بطلب للإفراج عن حارس أمن متهم بقتل طالب في شجار: "إنها العدالة تحت الشجر"، مضيفا أنه "من حق كل شخص أن ينال فرصة المشاركة في الكفاح من أجل الحصول على حقه". وأعلن ​القضاء​ في كينيا يوم الأحد أن المحاكم ستقلص أنشطتها لمدة أسبوعين "لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار الفيروس".

وعقدت جلسات استماع للقضايا الخطيرة فقط فيما علقت كل جلسات الاستئناف والاستماع في القضايا الجنائية والمدنية كما فرض حظر على سفر العاملين بالقضاء إلى الخارج. وتعني المخاوف من الأوضاع الصحية في السجون المكتظة بالنزلاء أن ​السجناء​ لن يحضروا أيضا جلسات المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن كينيا سبع حالات إصابة بالفيروس لكنها وضعت قيودا صارمة تشمل حظر دخول الأجانب من الدول التي سجلت حالات إصابة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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