أعلنت الحكومة الفدرالية السويسرية، في بيان لها عن "تشديد القيود والاجراءات على مواطنيها في إطار مكافحة انتشار فيروس"كورونا" المستجد، من خلال الالتزام بالحفاظ على مسافة آمنة بين الاشخاص وحظر التجمع لأكثر من خمسة أشخاص، ولكن حتى الآن لا يوجد حديث عن الحجر الصحي الوطني".
هذا وأعلن رئيس الفرع الاتحادي للشؤون الداخلية، آلان بيرس، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تراقب عن "كثب الإجراءات التي اتخذتها الدول المجاورة لسويسرا، لكنها حتى الآن لا ترى ضرورة في فرض الحجر الصحي على نطاق وطني".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السويسرية: لتشديد القيود على المواطنين في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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