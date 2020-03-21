سلطات فرنسا تعلن حظر تجوّل كامل في باريس ليلاً بسبب كورونا

أعلنت السلطات في ​فرنسا​ عن حظر تجوّل كامل في ​باريس​ ليلاً بسبب كورونا، وذلك بعد أن أفادت ​وزارة الصحة​ الفرنسية عن تسجيل 78 وفاة جديدة جراء ​فيروس كورونا​ في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت قد ذكرت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع في البلاد خلال اليوم الماضي من 372 إلى 450 حالة، وذلك بعد أن بلغت زيادة المتوفين حسب حصيلة مساء أمس الخميس 108 حالات، مشيرةً إلى أن العدد العام للإصابات بالعدوى ارتفع خلال اليوم بواقع 1617 حالة، حيث وصل إلى نقطة 12612 بعد أن كان على مستوى 10995.