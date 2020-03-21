الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد

أفادت وكالة "يونهاب" نقلاً عن ​الجيش الكوري الجنوبي​ بأن "​كوريا الشمالية​ أطلقت مقذوفا غير محدد". وأشارت هيئة أركان القوات المسلحة في الجيش الكوري الجنوبي إلى أن "المقذوف كان باتجاه بحر الشرق".

هذا وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أشرف، في 10 آذار الجاري، على تدريبات عسكرية على إطلاق النار بما في ذلك إطلاق ما يعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى للمرة الثانية خلال أسبوع، فيما يعد أحدث التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.