رويترز: إصابة أحد الموظفين بمكتب نائب الرئيس الأميركي بكورونا

أفادت وكالة "رويترز" عن إصابة أحد الموظفين بمكتب نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​، ب​فيروس كورونا​.

وكانت قد اعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​، في بيان، أن "عنصرين على الأقل من كوادرها العاملين في مقرها مصابان بفيروس كورونا المستجد"، مشيرة الى ان "موظفاً عاملا في مكتب وكالة الصحة لوزارة الدفاع بولاية ​فيرجينيا​ خضع مؤخرا لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد وأعطى الفحص نتائج إيجابية، وزار الاخير مقر ​البنتاغون​ للمرة الأخيرة يوم 16 اذار الحالي".

ولفتت الوزارة الى أنه "تم إطلاع كل الأشخاص الذين دخلوا في اتصالات مباشرة معه على الوضع، وتم الطلب منهم جميعا الالتزام بتعليمات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها".