شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام الصافى يطالب توفير الاعتمادات المالية لإنشاء قصر ثقافة حوش عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة بشأن توقف العمل بقصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، على الرغم منذ بدء العمل منذ سنوات، ومنذ فترة توقف العمل فجأة ودون سابق إنذار، خاصة في الوقت الذى يتطلب المجتمع مزيد من الثقافة لرفع درجة الوعى لدى المواطنين في شتى المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية.

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، انشاء قصر ثقافة بمركز حوش عيسى، حيث لا يوجد بها قصور ثقافة، عل ان يتم توفير الاعتماد المالى اللازم في مستهل العام المالى الجديد للانتهاء من اعمال الانشاء بقصر ثقافة أبو المطامير، وفى نفس الوقت انشاء قصر بمدينة حوش عيسى، مؤكدا ان قصور الثقافة لا تقل أهمية عن أي قطاع اخر، خاصة في ظل ما نشهده من شائعات وأكاذيب وأخبار مفبركة، فوعى المواطنين واحدا من اهم المحاور اللازمة لضمان بناء الإنسان المصرى كما نصت الحكومة في رؤيتها 2030.

وطالب عضو مجلس النواب، حصر شامل لكافة محافظات الجمهورية، للوقوف على قصور الثقافة، وحالتها الانشائية، والتي تعمل وتلك التي تعتبر مبانى خاوية على عروشها فقط، والمدن والمراكز والقرى التي لا يوجد بها قصور ثقافة، على أن يتم إدراج القرى والمراكز والمدن المحرومة في الخطة الاستثمارية للمحافظات المقبلة وفقا للاعتمادات المالية المخصصة، وسرعة الانتهاء من خطة التطوير للقائم منها.

وأشار الصافى، إلى أن قصور الثقافة لها دور كبير في التصدي للأفكار المتطرفة، وزيادة وعى وثقافة الانسان المصرى، ففي الوقت الذى نشهد العديد من الشائعات والاخبار الكاذبة لابد ان يكون المواطن لديه المعلومات والثقافة التي تمكنه من تفنيد هذا الأمر للوقوف على المعلومات الصحيحة، وهذا لن يكون سوى من خلال الثقافة العامة للمواطنين.