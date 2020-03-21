شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العقوبات فى مشروع قانون البعثات والمنح والإجازات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وأحال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا للموافقة النهائية عليه فى الجلسات القادمة، والذى يهدف لتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله... ونص القانون على عدد من العقوبات ، والتي يرصدها الخليج 365 في النقاط التالية:

1- نص الباب الرابع في القانون على العقوبات الخاصة بالوافدين والبعثات.

2- نص القانون بمعاقبة الموفد أو ولى الأمر أو الضامن بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه فى حالة الامتناع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات.

3- يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات.

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كانت قد أكدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم قانون البعثات والمنح والإجازات الدراسية الذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده، لاسيما وأنه يهدف إلى مواكبة التطور فى كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات.