شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"تعليم البرلمان" تطالب بحسم الشكل النهائى لامتحانات الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بالإسراع بحسم الشكل النهائى للعام الدراسى وكيفية أداء الامتحانات عن هذا العام لكافة الكليات سيرا على نفس نهج وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت بالفعل منذ فترة إتمام الدراسة بشكل الكترونى وتحويل كافة المقررات للدراسة بها عن طريق الانترنت ولكن يتبقى حسم شكل الامتحانات لتستعد الطلبة من الآن على شكله إن كانت ستصبح بشكل الكترونى .

ولفتت عضو مجلس النواب، الى أنه لم يكن هناك طريق للفصل الدراسى الحالى سوى ما أعلنت به وزارة التربية والتعليم وهو أفضل من إلغاء الفصل أو إعادة السنة الدراسية من جديد، معتبرة أن قرار الوزارة بإلغاء الامتحانات من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي والاكتفاء بعمل بحث لكل مادة على المنصة الإلكترونية هو الحل الأمثل.

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وأوضحت عضو مجلس النواب أن الوزارة عليها وضع فيديوهات تعريفية وتدريبية لكيفية التعامل مع التابلت من خلال المنصة الالكترونية المعلنة لأن هذا الأمر جديد على الصف الأول الثانوى بينما الثانى الثانوى تم تدريبة عليه ، إعمالا بقراره لإجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل، وتصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

ولفتت إلى أن نسب نجاح قرارات وزير التربية والتعليم فى الاعتماد على التعليم عن بعد متوقعا أن تكون كبيرة حتى ولو ستكون هناك سلبيات ترتبط بعدم توافر البنية الالكترونية بالقرى ومحافظات الصعيد فمن المؤكد أنه سيكون هناك خطة لتلافى ذلك.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم خطة الوزارة للعام الدراسى قد استعرض معلنا أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط https://study.ekb.eg فيما يتعلق بامتحانات الطلاب في نهاية العام، أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: - مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها. - من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم. ـ الشهادات العامة والدبلومات الفنية.. سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة. - الصفين الأول والثاني الثانوي.. سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام. وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب. - طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي.. تم توزيع التابلت للطلاب وسيؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيًا. - طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي.. سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل. - الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل. - الطلاب المصريين في الخارج.. سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.