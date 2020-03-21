الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع حاد

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ): أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، اليوم الجمعة على انخفاض حاد. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 913 نقطة، أو 4.55%، ليصل إلى 98ر19173 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 47ر104 نقطة، أو 34ر4%، ليصل إلى 92ر2304 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 06ر271 نقطة ، أو 79ر3% ، ليصل إلى 52ر6879 نقطة.​

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