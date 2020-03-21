المغرب يسجل 79 حالة إصابة بعد تسجيل حالتين جديدتين

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 79 في المغرب، بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين.
وذكرت الوزارة المغربية - في بيان، أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 385 حالة بعد أن تأكد خلوها من الفيروس المستجد.
وأهابت وزارة الصحة، بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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