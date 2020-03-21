كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهولا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ): أطلقت كوريا الشمالية، مقذوفا مجهولًا واحدًا على الأقل صوب بحر الشرق، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في الجيش اليوم السبت.​

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