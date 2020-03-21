شكري يُسلم رسالة من السيسي إلى رئيس النيجر بشأن تطورات ملف سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

سلم وزير الخارجية سامح شكرى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس النيجر محمد إيسوفو بشأن التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس النيجر، اليوم الجمعة لوزير وزير الخارجية في آخر محطة في سلسلة زيارته الخارجية إلى أفريقيا لتسليم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقائه الآفارقة حول ملف سد النهضة.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ بأنه، في مستهل اللقاء نقل الوزير شكري إلى الرئيس "إيسوفو" تحيات الرئيس السيسي، وسلّمه رسالته بشأن التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة.

واستعرض وزير الخارجية بشكل مُفصّل موقف مصر في هذا الإطار، والجهود التي بذلتها خلال الأعوام الطويلة الماضية من أجل التوصُل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الأطراف الثلاثة، وهو ما تبلور مؤخراً بالفعل في مسار اجتماعات واشنطن، برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.

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وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس "إيسوفو" أعرب، من جانبه، عن سعادته باستقبال مسئول مصري رفيع المستوى حاملاً رسالة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مستجدات ملف سد النهضة؛ وطلب نقل تحياته للرئيس السيسي.

وأشاد بالجهد الذي بذلته مصر في الأعوام السابقة خلال محطات التفاوض المختلفة.

كما أكد الرئيس "إيسوفو" على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، مشيراً إلى ما يمثله نهر النيجر من نموذج في هذا الصدد من حيث ضرورة اتفاق كافة الأطراف المعنية بشأن أي مشروعات تُقام عليه.

وأضاف المُتحدث أن الجانبين أكدا، خلال اللقاء، تطلعهما لمواصلة الزخم الجاري الذي تشهده العلاقات الثنائية والبناء على الروابط التاريخية التي تجمع الدولتين، حيث أعرب الوزير شكري عن مواصلة العمل نحو التعاون والتنسيق في شتى المجالات.