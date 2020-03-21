بابا الفاتيكان العالم قد يعيش فترة مشابهة لما بعد الحرب العالمية بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (أ ش أ)

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن العالم قد يشهد فترة مشابهة لما بعد الحرب العالمية بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وقال البابا، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، اليوم الجمعة - : "يجب أن نفكر بأنه سيكون هناك نوع من فترة ما بعد الحرب العالمية بسبب فيروس كورونا".

وتابع: "لن يكون هناك "الآخر" بعد الآن، بل "نحن"، لأننا لا نستطيع الخروج من هذا الوضع إلا معًا"، مضيفا: "الجميع يبكي هنا ولا يمكننا الخروج من هذا الوضع إلا معا، كإنسانية كاملة.. يجب أن ننظر إلى جيراننا بروح التضامن”.

وذكر بابا الفاتيكان، أنه "بالنظر إلى اللحظات المظلمة التي نمر بها جميعا، فإننا نعتقد بأنها أمور يمكن أن تحدث للآخرين فقط، إلا أن الظلمة تلف الجميع هذه المرة.. إنه زمن يتميز بألم وظلام دخل إلى عقر دارنا، حيث لا يمكن لأحد أن يتمتع بالراحة ويعيش الجميع أياما صعبة"، على حد تعبيره.