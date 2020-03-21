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دعت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط إلى إجراء تقييم للمخاطر وتحديد تدابير الصحة العامة الرئيسية لوقف إنتقال الفيروس .
وقالت إنه ينبغي على المواطنين إحترام إجراءات التباعد بين الأفراد التي حددتها كل حكومة لتحقيق هذا الهدف وإحترام تطبيقها.
وعرضت آخر تحيين لعدد الإصابات في المنطقة (مساء أمس الخميس 19 مارس 2020) .
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تحديثٍ لمنظمة الصحة العالمية / تونس في المراتب الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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