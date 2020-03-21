آخر تحديثٍ لمنظمة الصحة العالمية / تونس في المراتب الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

دعت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط إلى إجراء تقييم للمخاطر وتحديد تدابير الصحة العامة الرئيسية لوقف إنتقال الفيروس .

وقالت إنه ينبغي على المواطنين إحترام إجراءات التباعد بين الأفراد التي حددتها كل حكومة لتحقيق هذا الهدف وإحترام تطبيقها.

Advertisements

وعرضت آخر تحيين لعدد الإصابات في المنطقة (مساء أمس الخميس 19 مارس 2020) .