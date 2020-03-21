وصول شحنة اجهزة ومعدات طبية صينية الى الكويت لمكافحة كورونا

وصل الى مطار الكويت قبل قليل طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية قادمة من الصين وعلى متنها شحنة معدات وأجهزة طبية كانت قد طلبتها الكويت لاستخدامها في إمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د.عبدالله البدر الذي تواجد على أرض المطار في منطقة الشحن الجويفي تصريحات بثتها وكالة الانباء الكويتية إن الشحنة تتضمن معدات طبية ستستخدم في فحص كورونا ابتداء من يوم غد السبت.
وعما إذا كان الشحنة تحتوي على لقاح مضاد للفيروس، أكد البدر أنه حتى اللحظة لم يتم تجربة اللقاح واعتمادهمن قبل الجهات الطبية العالمية، وبالتالي فلا يوجد لقاحات ضمن الشحنة. وحول محتويات الشحنة أوضح البدر انها تتضمن معدات طبية كثيرة وأجهزة ومستلزمات وسيتم توزيعها لحماية المرضى، مشددا على أن الشحنة ستستخدم لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المستلزمات الطبية للدولة. وبشأن آخر الاستعدادات لفحص المواطنين القادمين من الخارج قال البدر هناك خطة تقضي بفحصهم في حال وصولهم، وهناك خطة طويلة المدى للتعامل مع المصابين
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