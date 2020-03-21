وزير الصحة الكويتي للمواطنين والمقيمين : استحلفكم بالله البقاء في منازلكم

ناشد الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، المواطنين والمقيمين في الكويت البقاء في منازلهم وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي التويتر استحلفكم بالله البقاء في منازلكم .



يُذكر أن الدكتور باسل الصباح

وزير الصحة الكويتي اليوم شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22 حالة.

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وقال الشيخ باسل الصباح، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الأربع من الفيروس وجميعهم مواطنون

كويتيون.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.