قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في «الأقصى»

علاء المشهراوي (القدس المحتلة) اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، على المصلين خلال محاولتهم الوصول للمسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه، واعتدى جنود الاحتلال على المصلين بالدفع والضرب بالهراوات قرب بابي السلسلة والأسباط، كما هاجموا المصلين في منطقة وادي الجوز وراس العامود وألقوا قنابل صوتية لتفريقهم.

وفي حي المصرارة منع الاحتلال المواطنين من أداء صلاة الجمعة فيما تمكن عدد آخر من أداء الصلاة في شارع صلاح الدين وسط المدينة بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى.

ونشرت قوات الاحتلال حواجز حديدية بمنطقة باب الساهرة، وأجرت عمليات تفتيش وتدقيق في البطاقات الشخصية للمواطنين، كما اعتقلت الشاب يوسف الشاويش من باب حطة بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت صباح الجمعة معظم أبواب المسجد الأقصى المبارك باستثناء ثلاثة أبواب وهي حطة والمجلس والسلسلة، ومنعت المصلين من المرور من البوابات المغلقة، وقيد دخولهم عبر ثلاث بوابات فقط. في السياق، أدى مئات المرابطين صلاة فجر امس الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، تلبية لنداء فجر الإسراء الذي أطلقه نشطاء مقدسيون قبل يومين من ذكرى الإسراء والمعراج.

وتهدف الصلاة في الأقصى لإبقائه عامراً ومفتوحاً أمام المصلين ولقطع الطريق على الاحتلال ومستوطنيه لتمرير مخططاتهم التهويدية بحق المسجد.

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