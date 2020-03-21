تقدم للجيش اليمني في المعارك ضد الحوثيين بمأرب والجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)

احتدمت، أمس الجمعة، المعارك بين الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي صرواح، بمحافظة مأرب، وخب والشعف بمحافظة الجوف المجاورة في شمال شرق البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية في مأرب لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش، وبإسناد جوي من التحالف العربي، شنت في وقت مبكّر أمس الجمعة هجوماً عنيفاً على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي في جبهة ميمنة مديرية صرواح الواقعة غرب المحافظة الغنية بالنفط على الطريق المؤدي إلى العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أواخر سبتمبر 2014.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تمكنت، خلال المعارك التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، من تحرير عدد من المواقع التي كانت خاضعة لهيمنة الميليشيات الحوثي، منها جبلا الخطاب والمهتدي وقرية الديرة، مشيرة إلى أن المواجهات تواصلت حتى مساء الجمعة وتخللها قصف مدفعي متبادل من الطرفين.

وذكر مركز سبأ الإعلامي، التابع للسلطة المحلية في مأرب، في بيانات على تويتر الجمعة، أن قوات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة تعزيرات وتجمعات لميليشيات الحوثي في صرواح، وأنها أحرزت «تقدماً جديداً» خلال الاشتباكات التي تعد الأعنف منذ نشوب الصراع في هذه المديرية نهاية العام 2016.

وأكد مصدر في الجيش اليمني مصرع العديد من القيادات الميدانية التابعة لميليشيات الحوثي في المعارك بصرواح منذ مساء الخميس، وذكر منهم القياديّين محمد حمود يحيى الموشكي وفهد عبد العزيز الغرباني. وأشار مصدر عسكري آخر إلى أسر العديد من عناصر ميليشيا الحوثي خلال عمليات اقتحام وتحرير بعض المواقع في جبهة ميمنة صرواح.

من جهة أخرى، طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، مساء أمس الجمعة، أطراف النزاع بتسريع إطلاق الأسرى والمعتقلين، وذلك خشية من خطر فيروس كورونا المستجد.

وقال جريفيث، في بيان على صفحته الرسمية بموقع تويتر، «إن الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى، باتت أكثر إلحاحاً بسبب خطر الفيروس». ودعا المبعوث الأممي، الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين».