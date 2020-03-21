بريطانيا: تزايد الضغوط لتأجيل محادثات «بريكست»

شادي صلاح الدين (لندن)

تزايدت الضغوط على الحكومة البريطانية لتأخير الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تأكد إصابة كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشيل بارنييه، بفيروس كورونا المستجد، وهو ما أثار الشكوك حول الجدول الزمني للاتفاق.

ومن المقرر أن يكون الصيد أحد أكثر الفصول الصعبة للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث يسعى كلا الجانبين إلى التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من يوليو، وهو موعد نهائي يشوبه الكثير من الشكوك وسط أزمة تفشي فيروس «كوفيد-19».

وكشف نص قانوني أوروبي نشر الأربعاء الماضي عن نهج أكثر صرامة بشأن حقوق الصيد، مقارنة بنسخة سابقة. ويحدد النص الجديد الهدف المتمثل في «الحفاظ على الشروط المتبادلة القائمة على الوصول إلى المياه والموارد». وتؤكد التغييرات التي طالبت بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن الحكومات الوطنية تتخذ موقفاً أكثر تشدداً بشأن حقوق الصيد من كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الذي يريد المرونة في غرفة المفاوضات.

وحالة بارنييه تؤكد أن الفيروس قد انتشر إلى أعلى مستويات فريق التفاوض في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة الدعاوى بين كلا الجانبين لتمديد الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، نفى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، تقارير تفيد بأنه سيسعى إلى تمديد الفترة الانتقالية، قائلاً: «إنها ليست موضوعاً تتم مناقشته بانتظام».

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة البريطانية إن الحكومة طلبت من 65 ألف طبيب وممرض العودة للعمل، وستستعين بطلاب العام الأخير في كليات الطب للمشاركة في جهود مكافحة وباء كورونا.

وقالت روث ماي، رئيسة قطاع التمريض بإنجلترا: «لا نستطيع أن نقوم بذلك بمفردنا، لذلك أدعو كل الممرضين الذين تركوا عملهم مؤخراً إلى تقديم خبرتهم خلال هذا الوباء»، مضيفة: «لا أشك في أن بمقدورهم إنقاذ أرواح». ويعتزم المكتب الطبي العام في بريطانيا مخاطبة 15500 طبيب تركوا وظائفهم منذ عام 2017. وقال القطاع الصحي البريطاني إنه سيوفر ما يصل إلى 30 ألف سرير بتأجيل عمليات جراحية غير عاجلة وتقديم الرعاية داخل المنازل لمن تسمح حالاتهم الصحية.