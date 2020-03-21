إيطاليا تنشر الجيش وتتجه لتشديد التدابير

روما (أ ف ب)

تدرس الحكومة الإيطالية اتخاذ تدابير مشددة جديدة يمكن تبنيها سريعاً لمكافحة وباء «كوفيد-19»، الذي أودى بحياة أكثر من 3400 شخص في البلاد، الحصيلة الأعلى في العالم، فيما وافقت الحكومة على نشر الجيش لتطبيق العزل في المناطق الموبوءة.

وقال وزير الشؤون الإقليمية فرانشسكو بوتشا، أمس: «بين الساعات الـ24 و48 القادمة، يمكن أن تسن قيود جديدة» من بينها إمكانية تعليق الأنشطة في الهواء الطلق.

ويطالب حكام مناطق الشمال الأكثر ثراء في البلاد والأكثر تضرراً بالوباء، حيث وقعت نحو 3 آلاف حالة وفاة، بتوسيع غلق المحال ونشر الجيش لتطبيق التدابير.

وقال حاكم منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا، أمس: «للأسف، لا تسلك الأرقام اتجاهاً إيجابياً، سواء من حيث الإصابات الجديدة أو الوفيات» التي ارتفعت «بشكل كبير»، من دون أن يقدم أرقاماً محدّدة.

إلى ذلك، قال رئيس منطقة لومبارديا الإيطالية: «إن الحكومة وافقت على نشر الجيش في منطقته لفرض العزل في إطار مكافحة الفيروس الذي لا يتباطأ انتشاره هناك».