حظر تجول في الأردن

جمال إبراهيم (عمّان) أصدر الأردن قراراً حظر فيه على المواطنين التجول في الشوارع اعتباراً من غداً السبت وحتى إشعار آخر، في إطار تشديد الإجراءات الرامية إلى مواجهة فيروس الكورونا المستجد.

وحذر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز من أن «أي مواطن يخرق حظر التجوال بأنه سيعاقب بالحبس الفوري لمدة سنة».

وأعلن الرزاز في بيان صحفي اليوم ، غلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة يسمح فيها للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية.

وفيما يخص الحالات الطبية الطارئة قال الرزاز: «يتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام والدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول».

وبرر وزير الدولة لشؤون الإعلام لأمجد عودة العضايلة حظر التجول بعدم التزام كافٍ من المواطنين في منازلهم. وقال:«رأينا مظاهر للتسوّق وتجوال للمواطنين في الشوارع والأسواق».

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