كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعلن الإفراج عن سجناء أمنيين بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تبحث الإفراج عن سجناء جنائيين خشية تفشي فيروس كورونا في وقت تتجاهل فيه مطالب فلسطينية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المرضى.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعمل من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وخوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا والذي ينتشر بشكل كبير في إسرائيل".

وأضافت، أن "وزير الامن الداخلي رأى أن هذه الخطوة اتخذت لصحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة السجون".

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أنه تم فرض الحجر الاحترازي على مجموعة من الأسرى في سجن "مجدو"، بعد إخراجهم من السجن وإعادتهم إليه، محملة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

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وأشارت الهيئة إلى رفض الاحتلال الإفراج عن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن الاحتلال يتباطأ في تقديم إجراءات الصحة والسلامة للمعتقلين في كافة المعتقلات ومراكز التوقيف.