كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال وزير الصحة إنه قد تم إجراء 3656 اختبارا في الـ24 ساعة الماضية، وتم تسجيل إصابة 311 شخصا. وأضاف أن من توفوا مناعتهم وضعيفة وجميعهم كبار السن.

أعلنت وزارة التركية، مساء الجمعة، تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 670 حالة.

وأعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عن ثقته بالنظام الصحي في بلاده والعاملين فيه، منتقدا إجراءات بعض الدول في مكافحتها فيروس كورونا.

وقال ألطون إن "تركيا تثق بنظامها الصحي القوي والعاملين فيه، وفي الوقت نفسه ترسل معدات الكشف عن الفيروس لحلفائها". وأفاد أن الحكومة التركية اتخذت سلسلة من التدابير لحماية المواطنين من خطر الفيروس وخاصة كبار السن منهم. وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 250 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. Advertisements وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.