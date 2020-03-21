وزارة التربية الوطنية: دروس منتقاة سيعاد بثها يومي السبت والأحد بالقناة الثقافية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر إعادة بث دروس منتقاة من شبكة دروس هذا الأسبوع، وذلك يومي السبت والأحد، لفائدة التلميذات والتلاميذ الذين لم يستطيعوا تتبع بعض الدروس، أو الراغبين في الاستفادة منها مرة ثانية من خلال القناة الثقافية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الدروس المنتقاة تهم المستويات الأربع الإشهادية (رفقته البرمجة التفصيلية لبث دروس التلفزة المدرسية عبر القناة الثقافية ليوم السبت على أن تعلن الوزارة عن برمجة يوم الأحد لاحقا).

وذكر البلاغ، بأن البوابة الإلكترونية TelmidTICE توفر الدروس طيلة أيام الأسبوع مع تغطية كافة الدروس المبرمجة في المنهاج الخاص بجميع المستويات الدراسية.

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وتابعت الوزارة أن بث الدروس المصورة سيستأنف ابتداء من يوم الاثنين المقبل (23 مارس)، وفق شبكة البرمجة العامة التي سبق للوزارة الإعلان عنها، مؤكدة مواصلة بث الدروس عن بعد إلى أن تستأنف الدراسة، على أن تعمل على الإعلان عن أي مستجد يهم شبكة البرمجة في حينه.

وجددت الوزارة، الإشادة بمستوى التعبئة الجماعية والانخراط “الإيجابي اللامشروط” للأساتذة والمفتشين وجميع الأطر الإدارية في انتاج دروس رقمية ودروس مصورة لفائدة التلميذات والتلاميذ، بغية تمكينهم من الاستمرار في التحصيل الدراسي.

ودعت الوزارة الأمهات والآباء، إلى الحرص على التزام أبنائهم وبناتهم بالبقاء في المنازل، ومتابعة دروسهم بشكل مستمر عبر الوسائط التي وضعتها الوزارة رهن إشارتهم.